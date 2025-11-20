Ufficiale Atalanta, Palladino ritrova due nazionali: il report verso il Napoli

vedi letture

L'Atalanta si è allenata questo pomeriggio a Zingonia in vista della sfida di sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club orobico: “A due giorni dal match al “Diego Armando Maradona” di Napoli, nella giornata di oggi i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta di allenamento nel pomeriggio.

Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, Kossounou e Kamaldeen Sulemena hanno fatto rientro a Zingonia a disposizione di mister Palladino e del suo staff. Domani, venerdì 21 novembre, per de Roon e compagni è prevista a Zingonia un’altra seduta pomeridiana a porte chiuse, prima della partenza per Napoli”.