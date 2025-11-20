Ufficiale
Atalanta, Palladino ritrova due nazionali: il report verso il Napoli
TuttoNapoli.net
L'Atalanta si è allenata questo pomeriggio a Zingonia in vista della sfida di sabato allo stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club orobico: “A due giorni dal match al “Diego Armando Maradona” di Napoli, nella giornata di oggi i nerazzurri hanno proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta di allenamento nel pomeriggio.
Dopo gli impegni con le rispettive Nazionali, Kossounou e Kamaldeen Sulemena hanno fatto rientro a Zingonia a disposizione di mister Palladino e del suo staff. Domani, venerdì 21 novembre, per de Roon e compagni è prevista a Zingonia un’altra seduta pomeridiana a porte chiuse, prima della partenza per Napoli”.
Pubblicità
Notizie
Copertina TuttonapoliLukaku al posto di De Bruyne in Champions? Il regolamento Uefa spiega tutto di Fabio Tarantino
Le più lette
4 Mondiali 2026, sorteggio play-off: l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. L'accoppiamento per la finale
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
In primo piano
UfficialeMondiali 2026, sorteggio play-off: l'Italia pesca l'Irlanda del Nord. L'accoppiamento per la finale
Pierpaolo MatroneADL: "Io li pago, poi i calciatori vanno in Nazionale e si fanno male! Anguissa dopo Rrahmani..."
Fabio TarantinoUfficialeConte assente a Castel Volturno, SSC Napoli: “Rientra lunedì come programmato”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il terrificante allarme di Conte, l’equivoco da 60 mln, la caccia ai ‘sordi’ che ignorano Antonio e quella ridicola tentazione
Pierpaolo MatroneADL a valanga: "Il Maradona è un cesso! Big incassano 14mln a gara e io 3, per competere serve stadio nuovo!”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com