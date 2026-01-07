Ci pensa il capitano! Finalmente arriva il 2-2!

Ci pensa il capitano! Finalmente arriva il 2-2!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:14Notizie
di Antonio Noto

All'82', dopo due gol annullati. il Napoli sigla la rete del 2-2 con Di Lorenzo! Dalla destra Marianucci serve un preciso pallone che il capitano gira in rete di destro sul primo palo! 

