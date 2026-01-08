Prima pagina Corriere dello Sport: "Thuram va in fuga, Conte frena: è a -4"

"Inter più" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi dopo le gare andate in scena ieri. Vittoria dell'Inter nella nebbia del Tardini contro il Parma grazie alla rete di Dimarco e al sigillo finale di Thuram. II Napoli di Antonio Conte stecca in casa contro il Verona (2-2) e in attesa del Milan impegnato quest'oggi contro il Genoa, i nerazzurri volano a +4.

Serie A - "Pedro acciuffa la Fiorentina al 95'. Bologna sparito": nelle altre sfide 2-2 tra Lazio e Fiorentina tra le polemiche. Nel finale il pari di Pedro su calcio di rigore che fa il paio con il penalty trasformato da Gudmundsson. Crolla in casa il Bologna, sconfitto per 2-0 e superato in classifica proprio dall'Atalanta.

I bianconeri - "La Juve ha in testa Lucio": il modulo, gli schemi e 21 punti in 10 gare. I bianconeri rigenerati dalla cura Spalletti. Ora avanti con il calciomercato e con il ritorno di Chiesa.