Prima pagina Tuttosport: "Napoli, pari e rabbia. E Chivu se ne va"

vedi letture

"Vlahovic per l'Inter" è il titolo d'apertura di Tuttosport in edicola quest'oggi. DV9 può recuperare per il big match di San Siro con l'Inter a metà febbraio, la speranza di un rientro anticipato del serbo conforta Spalletti e modifica le priorità del mercato bianconero, così come il 4-2-3-1 della svolta offensiva. Adesso si cerca un vice McKennie: Miretti rimonta su... Frattesi. E David si risente parte del progetto.

Torino ko - "Toro-Baroni che strazio Mosse sbagliate, errori assurdi (Paleari compreso), incapacità totale di dare continuità nei risultati e nel gioco. Zaniolo ed Ekkelenkamp castigano, non bastano il gol di Casadei e l'assalto finale: 2° flop di fila in casa. Njie titolare delude. Petrachi chiamato a scelte drastiche.

Lotta Scudetto - "Napoli, pari e rabbia. Chivu se ne va...": McTominay e Di Lorenzo evitano il ko, ma Conte protesta per il gol annullato a Hojlund. La censurabile esultanza di Orban è un caso. Dimarco e Thuram firmano la 6ª vittoria di fila. Domenica lo scontro diretto con i nerazzurri a + 4