CLASSIFICA - Solo un punto per il Napoli: gli azzurri riprendono il Milan con un gara in più
Dopo quattro vittorie consecutive, il Napoli manca la cinquina. Al Maradona si ferma contro l'Hellas Verona la corsa della formazione di Antonio Conte, che rischia anche di perdere, va sotto di due gol nel primo tempo a causa delle reti di Frese e Orban (rigore), rimonta nella ripresa con McTominay e Di Lorenzo, ma fallisce il ribaltone conclusivo. Non basta il forcing finale, si ferma il Napoli.
Azzurri ora secondi a pari punti con il Milan, che però ha una partita in meno. Inter, in campo tra poco ancora capolista con un punto di vantaggio. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.
Inter 39 punti (17 partite giocate)
Milan 38 (17)
Napoli 38 (18)
Roma 36 (19)
Juventus 36 (19)
Como 33 (18)
Atalanta 28 (19)
Bologna 26 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (19)
Torino 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Parma 18 (17)
Cagliari 18 (18)
Lecce 17 (18)
Genoa 15 (18)
Hellas Verona 13 (18)
Fiorentina 12 (18)
Pisa 12 (19)
