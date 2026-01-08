Prima pagina La Gazzetta dello Sport: "Napoli fermato, scatto Inter: +4"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la vittoria dell'Inter, che vince al Tardini di Parma per 2-0 grazie alle reti di Dimerco e Thuram e allunga sulle inseguitrici, in attesa del Milan, che questa sera affronterà il Genoa nel posticipo della 19ª giornata.

Nerazzurri che con la vittoria al Tardini allungano a 4 punti dal Napoli, a tre giorni dallo scontro diretto che le metterà una contro l'altra domenica sera a San Siro. Gli azzurri sono stati frenati in casa dall'Hellas Verona per 2-2, con McTominay e Di Lorenzo che hanno risposto al doppio vantaggio di Frese e Orban.

Nelle altre gare di ieri, vittoria importantissima dell'Atalanta sul campo del Bologna che permette ai ragazzi di Raffaele Palladino di salire al settimo posto. Vittoria anche dell'Udinese sul campo del Torino. Pari, invece, all'Olimpico tra Lazio e Fiorentina.