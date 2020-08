Athletic, Inaki Williams tra i 6 positvi al Covid: "Sono asintomatico, non vedo l'ora di tornare"

L'Athletic di Bilbao ha reso noto che sei persone sono risultate positive al COVID-19. Tra queste c'è anche l'attaccante spagnolo Inaki Williams che ha dichiarato attraverso i social: "Sono asintomatico e fortunatamente mi sento bene. È il momento di stare a casa isolato fino a che il virus non sarà superato. Non vedo l'ora che arrivi quel momento per unirmi alla squadra per il pre-campionato". 26 anni, Williams nel'ultima stagione ha segnato 10 reti in 45 presenze.