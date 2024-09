Attenzione al Cagliari: è una delle tre a non aver ancora subito gol su azione

vedi letture

Il Cagliari è, insieme con Juventus e Inter, una delle tre squadre che non hanno subito gol su azione nel corso delle prime tre giornate di questo campionato – infatti, entrambe le reti incassate dai sardi nel torneo in corso sono arrivate su sviluppi di calcio d’angolo. A riportare la statistica è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Statistiche - Il Napoli ha perso solo uno degli ultimi 26 incroci contro il Cagliari: la sconfitta casalinga per 1-0 con gol di Lucas Castro. L'ultimo k.o. degli azzurri in trasferta contro i rossoblu risale persino al 19 aprile 2009, quando la squadra allora allenata da Massimiliano Allegri battè i partenopei 2-0. L'attaccante dei sardi Zito Luvumbo è a secco di gol dallo scorso 25 febbraio, quando trovò la rete proprio contro il Napoli. In queste prime tre giornate di Serie A, la formazione di Nicola è tra quelle che spezzano di più il gioco: al sesto posto per falli commessi e sesti anche per ammonizioni ricevute. Il Napoli è la squadra che ha effettuato più tiri sin qui in Serie A: ben 59 le conclusioni tentate dai ragazzi di Conte. L'attaccante azzurro Romelu Lukaku ha nel Cagliari la sua vittima preferita nel campionato italiano dopo il Genoa; inoltre il belga è andato in rete in tutte le tre trasferte giocate in carriera all'Unipol Domus.