Avvio shock: Conte parte con una figuraccia e non può bastare solo il mercato

Come se la scorsa stagione non fosse mai terminata, il Napoli di Antonio Conte parte con un'umiliazione di quelle difficili da dimenticare. Dopo un primo tempo anche positivo, subendo zero e creando qualche presupposto, come sottolineato dal tecnico nel post-partita, nel secondo il Napoli non si presenta e dopo il gol subito si scioglie incassando un clamoroso 3-0 e lanciando un messaggio a dir poco preoccupante su quella che potrà essere questa nuova stagione anche quando la società completerà la rosa con gli attesi rinforzi dal mercato. Certo, l'assenza del colpo di mercato Buongiorno che complica molto i piani in difesa (costringendo Rrahmani ad accentrarsi, a rispolverare Juan Jesus ed arretrare Di Lorenzo), l'infortunio di Kvaratskhelia al 45' ed il mercato in ritardo, ma l'assenza di idee (in campo c'erano almeno 8 titolari del Napoli di Conte) e di reazione nel secondo tempo non sembra avere giustificazioni.

Conte chiede scusa

Nessun discorso sul mercato, come accaduto alla vigilia. Nel post-partita il tecnico del Napoli chiede scusa e mostra tutta la sua preoccupazione: "C'è da chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione. Mi assumo tutte le responsabilità, sono prestazioni inaccettabili. Sono figlie di qualcosa ma c'è da lavorare sotto tutti i punti di vista. Cercheremo di lavorare , sono arrivato con grande voglia di lavorare e di mettermi a disposizione in qualunque modo. Ripeto, c'è da chiedere scusa ad un popolo che ci dimostra veramente tanto. Mi prendo tutte le responsabilità".

Non basterà il mercato

La preoccupazione di Conte sembra riguardare le caratteristiche della squadra e l'atteggiamento di molti giocatori, alcuni di questi confermati proprio con grande convinzione dal neo-tecnico azzurro: "Mercato? Al di là del discorso del mercato, quello che è preoccupante è vedere questo secondo tempo: alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve al sole. Dal mercato ne possono arrivare 1, 2, 3 o pure 4, quanti ne vuole prendere la società, questo è relativo. Il problema è diverso, va risolto a monte e non è facile". In attesa di soluzioni: oggi visite per David Neres, 28mln di euro, aspettando la staffetta Lukaku-Osimhen.