Azione magnifica! La sblocca Osimhen su assist di Kvara!

Il Napoli passa in vantaggio al 17' grazie al gol numero 14 in campionato di Victor Osimhen!

Il Napoli passa in vantaggio al 17' grazie al gol numero 14 in campionato di Victor Osimhen! Mario Rui manda Kvaratskhelia sul fondo, alle spalle di Zalewski. Cross morbido del georgiano per Osimhen, che poi confeziona un gol pazzesco: controllo di petto, palleggio di ginocchio e bordata col destro che sfonda la porta!