Badiashile, arriva la prima convocazione! L'annuncio di Allegri per Inter-Napoli

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Benoit Badiashile sarà per la prima volta tra i convocati del Napoli in occasione del big match contro l'Inter. Allegri promuove il difensore francese.

Prima convocazione con il Napoli per Benoit Badiashile. Il difensore francese, arrivato nella seconda metà di agosto in prestito dal Chelsea, sarà a disposizione di Massimiliano Allegri per il big match contro l'Inter. Badiashile aveva saltato l'esordio contro il Genoa perché arrivato in azzurro soltanto da circa 24 ore, mentre non era stato convocato per la successiva sfida con il Como per completare il percorso necessario a recuperare la migliore condizione fisica.

Allegri su Badiashile: "Contento di quello che sto vedendo"

La conferma è arrivata direttamente da Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa alla vigilia di Inter-Napoli. Alla domanda sulla presenza del francese nell'elenco dei convocati, il tecnico ha risposto: "Sì, farà parte dei convocati, sono contento di quello che sto vedendo, speriamo di aver visto bene". Badiashile entra dunque per la prima volta nelle rotazioni della difesa azzurra e a San Siro potrà finalmente vivere la sua prima partita da convocato con il Napoli.