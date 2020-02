Barcellona, la clausola folle del nuovo acquisto Braithwaite

Ancor più dell'acquisto, è la clausola di rescissione a sorprendere. Martin Braithwaite ha firmato ieri per il Barcellona, che lo ha blindato con una clausola di 300 milioni. Un importo, riporta As, maggiore rispetto a quello stabilito per Ivan Rakitic (125 milioni), Ansu Fati (170), ter Stegen (180) e Luis Suarez (200), e uguale a quello di Arturo Vidal. Guida la classifica Antoine Griezmann, la cui clausola è di 800 milioni, 100 in più di quella prevista per Leo Messi.