Barcellona-Napoli senza una stella? Xavi pensa di lasciare a riposo 'Mister 55 milioni'

Dubbio Ferran Torres a poche ore da Barcellona-Napoli. L'esterno offensivo, arrivato a gennaio dal Manchester City per 55 milioni di euro, potrebbe riposare per la prima volta dopo aver giocato tutte e cinque le partite, da quando è stato tesserato e, ad eccezione della Supercoppa del Real Madrid, dove ha giocato 45', non è stato mai sostituito. Possibile pertanto che Xavi decida di farlo rifiatare in vista del prossimo impegno di campionato contro il Valencia e lanci l'"indesiderato" Dembélé dal primo minuto, al fianco di Aubameyang e Adama Traoré.