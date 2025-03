Basta dubbi sulle righe: la FIFA studia la Goal Line Technology anche per rimesse e fondo

La FIFA sta lavorando a una nuova evoluzione tecnologica per eliminare ogni dubbio sulla posizione del pallone rispetto alle linee del campo. Dopo il successo della Goal Line Technology (GLT), che ha reso inconfutabile il superamento della linea di porta, l’obiettivo ora è estendere il sistema anche alle linee laterali e di fondo.

Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la FIFA, insieme al proprio partner tecnologico, sta studiando l’implementazione di telecamere dedicate su tutto il perimetro del campo. Il principio sarebbe lo stesso della GLT: quando il pallone supera completamente una linea, l’arbitro riceverebbe una segnalazione immediata sul proprio orologio. Il nodo principale resta il numero di telecamere necessarie e i costi, che attualmente per la sola GLT si aggirano sui 500-600 mila euro per stadio.

Se i test in corso daranno esito positivo, la nuova tecnologia potrebbe essere sperimentata già nel prossimo Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti nell’estate 2025, con Inter e Juventus tra le partecipanti. La FIFA ha già introdotto il sistema Connected Ball, che integra un sensore di movimento IMU a 500Hz, trasmettendo dati in tempo reale al VAR.

Se il test sarà superato, la FIFA potrebbe decidere di implementare la nuova tecnologia già nel Mondiale 2026, sempre negli USA. Il nome della GLT potrebbe cambiare, ma l’obiettivo resta lo stesso: eliminare ogni incertezza sulle decisioni arbitrali e rendere il calcio ancora più preciso e tecnologico.