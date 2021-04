Bayern Monaco, Flick annuncia la rescissione del contratto

Annuncio shock di Hans-Dieter Flick: il tecnico del Bayern Monaco ha chiesto al club bavarese di rescindere il proprio contratto - con scadenza fissata al 2023 - a fine stagione.

A confermarlo, lo stesso allenatore ai microfoni di Sky Sport Germania: "Ho detto oggi alla squadra che avevo informato il club, dopo la partita di Parigi, della mia volontà di rescindere il contratto a fine stagione. Volevo solo dirlo alla squadra dopo la partita di oggi, era per me importante che la squadra lo sapesse: sono assolutamente soddisfatto di questi ragazzi, dell'atteggiamento, della qualità e sono grato di poter terminare la stagione con loro. Li ringrazio, e ringrazio anche il club che mi ha dato l'opportunità di allenare una squadra del genere".

Il tecnico non ha aggiunto altro, ma sembra che alla base di questa scelta ci siano in primi dei disaccordi con il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, che hanno reso teso il rapporto tra le parti. Non secondaria, però, la possibilità, per Flick, di diventare il nuovo CT della Nazionale come successore di Joachim Low.