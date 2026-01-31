Foto Bel gesto di ADL: omaggio alla famiglia Commisso al Maradona

Momento carico di emozione al Maradona prima del fischio d’inizio di Napoli-Fiorentina. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha voluto rendere omaggio alla famiglia Commisso con un gesto simbolico e toccante.

Al nuovo numero uno viola Joseph e alla moglie di Rocco Commisso sono stati consegnati un mazzo di fiori e una maglia azzurra personalizzata con il nome Commisso, in memoria del presidente della Fiorentina scomparso nelle scorse settimane. Un tributo accolto dagli applausi dello stadio.