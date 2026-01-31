Napoli subito in vantaggio! La sblocca ancora Vergara!

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:15Notizie
di Christian Marangio

Il Napoli va subito in vantaggio contro la Fiorentina al Maradona. Ancora una volta Vergara sfugge via a Brescianini e sfrutta la sponda di Hojlund, che vince il duello fisico con Pongracic. Il ragazzo originario di Napoli si presenta davanti a De Gea e non sbaglia!

