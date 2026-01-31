Ufficiale Confermata la pienissima emergenza: nessun recupero, ancora out Rrahmani e Mazzocchi

Niente da fare: Antonio Conte non recupera nessuno per la partita di campionato contro la Fiorentina. Neanche Pasquale Mazzocchi e Amir Rrahmani, coloro che hanno i problemi meno gravi. In panchina, dunque, l'allenatore salentino avrà solo quattro giocatori di movimento più il Primavera De Chiara: Beukema, Olivera, Giovane e Lukaku.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno; Gutierrez, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Fabbian, Brescianini, Gudmundsson; Piccoli. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Mandragora, Harrison, Kean, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Parisi. Allenatore: Paolo Vanoli