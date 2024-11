Belgio, la probabile formazione contro l'Italia: Lukaku torna titolare dopo gli Europei

L'Italia di Luciano Spalletti dovrà affrontare Belgio e Francia per cercare di ottenere il pass per la fase finale di Nations League. Si parte proprio dalla sfida di giovedì contro i "Diavoli Rossi" di Tedesco, che dovranno fare a meno di parecchi big.

Tante assenze pesanti per il ct italo-tedesco, che non potrà contare su Courtois, De Bruuyne, Doku e De Ketelaere. Sarà un Belgio molto sperimentale, ricco di giovani alle prime armi che si schiererà con il 4-2-3-1. In porta schierano Casteels, davanti a lui la coppia Faes-Theate, con De Cuyper e Debast sulle fasce. A centrocampo Onana e Mangala, con Trossard sulla trequarti. Sulle ali Bakayoko e Openda giocheranno ai lati di Romelu Lukaku, il centravanti del Napoli torna in nazionale dopo la doppia convocazione saltata per ritrovare la migliore condizione fisica a Castel Volturno. Di seguito la probabile formazione del Belgio secondo la redazione di Sky Sport.

BELGIO (4-2-3-1): Casteels; De Cuyper, Faes, Theate, Debast; Onana, Mangala; Bakayoko, Trossard, Openda; Lukaku. All. Tedesco