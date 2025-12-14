CLASSIFICA - Occasione sprecata e addio al 1º posto! Il Napoli si fa scavalcare dal Milan

Oggi alle 17:10Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli perde 1-0 con l'Udinese e perde anche la testa della classifica. Gli azzurri escono malissimo dalla trasfrerta di Udine e non approfittano del mezzo palso falso dei Milan contro il Sassuolo. In attesa di Genoa-Inter, la squadra di Conte è seconda con un punto in meno dei rossoneri. Di seguito la classifica aggiornata di Serie A.

Milan 32 (15 partite giocate)
Napoli 31 (15)
Inter 30 (14)
Roma 27 (14)
Bologna 25 (14)
Como 24 (14)
Juventus 23 (14)
Lazio 22 (15)
Sassuolo 21 (15)
Udinese 21 (15)
Cremonese 20 (15)
Atalanta 19 (15)
Torino 17 (15)
Lecce 16 (15)
Cagliari 14 (15)
Genoa 14 (14)
Parma 14 (15)
Verona 12 (15)
Pisa 10 (15)
Fiorentina 6 (14)