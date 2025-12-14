Napoli ko a Udine! Non capitava da 9 anni: il precedente

Napoli ko a Udine! Non capitava da 9 anni: il precedenteTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:01Notizie
di Antonio Noto

Dopo 9 anni il Napoli perde a Udine. La squadra di Conte perde 1-0 contro l'Udinese e perdono anche l'imbattibilità in Friuli che durava dal 2016. L'ultima sconfitta era datata 3 aprile 2016, i bianconeri si imposero grazie ad una doppietta di Bruno Fernandes e ad un gol di Thereau. Per gli azzurri allenati da Sarri, segnò Higuain che poi venne espulso e lasciò la squadra in dieci. 

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica tutta azzurra, tutto il giorno! Potete seguirci in audio o in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le applicazioni per Smartphone (cercando "Radio Tuttonapoli" sugli store o cliccando qui per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android). Radio Tutto Napoli è disponibile anche su Smart Tv Android.