Ultimi due cambi: Conte tenta la mossa disperata con i due centravanti

Oggi alle 16:40Notizie
di Antonio Noto

All'82' ultimi due cambi per il Napoli: escono Spinazzola ed Elmas, entrano Gutierrez e Lucca. Conte passa ad un 4-2-4 molto offensivo.

