Secondo gol annullato all'Udinese! Il VAR salva Sozza

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:28Notizie
di Antonio Noto

Al 69' secondo gol annullato all'Udinese! Lobotka subisce fallo e perde palla in impostazione, Ekkelenkamp serve Zaniolo che è freddo a battere Milinkovic-Savic. Dopo la rete Sozza viene dichiamato alla rewiev dal VAR. L'aribitro va a rivedere il contatto tra Karlstrom e Lobotka ed annulla la rete dell'Udinese.