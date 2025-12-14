Stavolta il gol è buono! Udinese avanti 1-0 con Ekkelenkamp

Stavolta il gol è buono! Udinese avanti 1-0 con Ekkelenkamp TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:33Notizie
di Antonio Noto

Stavolta è tutto regolare: l'Udinese passa in vantaggio con Ekkelenkamp al 73'. Nasce tutto da un rinvio di Okoye dove i giocatori del Napoli perdono due duelli aerei. Palla che arriva all'olandese che calcia benissimo dal limite. Non può nulla Milinkovic, gol bellissimo e vantaggio Udinese!

