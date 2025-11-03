Ufficiale

Biglietti Napoli-Eintracht ancora disponibili: nuovi tagliandi in un altro settore

di Pierpaolo Matrone

Biglietti ancora disponibili per Napoli-Eintracht Francoforte, match in programma domani alle 18:45 al Maradona. Messi in vendita tagliandi per altri settori, come si legge sul sito del club azzurro: "SSC Napoli comunica che, in vista della gara Napoli-Eintracht Francoforte, considerata l'assenza dei tifosi della Squadra Ospite, il settore Ospiti Superiore sarà destinato alle attività sociali che il Club ha promosso durante l'intera stagione con scuole e settore giovanile.

Pertanto, si renderá disponibile un numero limitato di posti nel settore Distinti Inferiori, che saranno messi in vendita a partire da oggi, 31 Ottobre, alle ore 13:00. Per tutte le informazioni relative a prezzi e modalità di acquisto, si invita a consultare il comunicato ufficiale dedicato alla gara".