Biglietti Napoli-Salernitana vietati, quante proteste da chi vive in provincia di Salerno: "Abbiamo la fidelity!"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In provincia di Salerno ci sono tanti, tantissimi tifosi del Napoli. Alcuni dei quali possono essere definiti sfegatati, più di tanti altri che invece abitano a Napoli o nella provincia di Napoli. Eppure per Napoli-Salernitana, gara in programma il 29 aprile al Maradona e i cui biglietti saranno messi in vendita alle 15, per ora è stata vietata la vendita dei tagliandi in provincia di Salerno.

Sono tante le proteste che stanno arrivando sul tema, in giro sui social e anche nella mailbox della nostra redazione. C'è chi, come Giovanni (che ci scrive sui social), che non può acquistare il biglietto nonostante possegga la fidelity card e abbia seguito la squadra per tutto il campionato: "Chi ha la tessera del Napoli e può dimostrare gli accessi a tutte le altre partite perché non può fare il biglietto?", ci scrive. E come lui tanti altri altri. E' questo il motivo della loro rabbia.