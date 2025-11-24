Prima pagina Bivio Champions, Corriere dello Sport: "Conte fa i conti per i playoff"

Napoli, ora serve la svolta in Champions: Conte fa i conti per i playoff. Così titola il Corriere dello Sport sul cammino europeo della squadra di Antonio Conte che non può più sbagliare: contro il Qarabag, vietato fallire.

La situazione europea è delicata e serviranno almeno otto punti per garantirsi i playoff, la stagione vive un momento di incroci e la gara europea diventa già decisiva per salvare un cammino internazionale finora troppo altalenante. E all'orizzonte c'è la sfida di domenica contro la Roma...