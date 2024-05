Bologna esplode di gioia: nella notte bagno di folla per la squadra al rientro da Napoli

Il Bologna ha conquistato una vittoria pesantissima con il 2-0 in casa del Napoli: così è esplosa la festa al rientro in città degli uomini di Thiago Motta

Il Bologna ha conquistato una vittoria pesantissima con il 2-0 in casa del Napoli: se la Roma dovesse perdere nel match di stasera contro l'Atalanta, per i rossoblu sarebbe aritmetica la qualificazione alla prossima Champions League, con addirittura due giornate d'anticipo. Sarebbe la prima volta nella storia del club da quando il torneo ha questo nome (il Bologna partecipò alla Coppa dei Campioni nel 1964, l'antenata dell'odierna Champions League).

Per questo motivo dunque è esplosa la festa al rientro in città di Thiago Motta e i suoi: i tifosi li hanno accolti da veri e propri eroi al centro sportivo di Casteldebole. Un'annata da favola è dir poco, parlare di un sogno è riduttivo: i felsinei giocatori, allenatore, società e piazza stanno per mettere concretamente le mani su un traguardo storico. E adesso, che l'obiettivo è davvero vicinissimo, la città non può che essere pervasa da gioia ed entusiasmo. Di seguito i video dei festeggiamenti