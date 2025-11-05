Ufficiale Bologna-Napoli, arbitra Chiffi con Meraviglia e Massa in sala VAR: la designazione completa

Champions League già alle spalle, per il Napoli è tempo di rituffarsi sul campionato. Domenica c'è un'altra partita molto complicata, in casa del Bologna, una delle squadre più in forma della Serie A. Sono state rese note le designazioni arbitrali e per il match del Dall'Ara è stato scelto l'arbitro Daniele Chiffi, coadiuvato da Sozza come quarto uomo. In sala VAR ci saranno Meraviglia e Massa. Ecco la designazione completa.

Bologna-Napoli (Domenica 9 novembre ore 15.00)

Chiffi

Bercigli – Yoshikawa

Iv: Sozza

Var: Meraviglia

Avar: Massa