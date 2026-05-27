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Incubo Salernitana, resta in Serie C! Ko in semifinale play-off col Brescia
TuttoNapoli.net
Sfuma la promozione, la Salernitana resta in Serie C. I granata escono sconfitti nel doppio confronto in semifinale play-off contro il Brescia: il match d'andata all'Arechi era terminato 1-1, ma al ritorno i lombardi hanno meritato la vittoria per 2-0 ed il passaggio alla finale play-off per la Serie B. La sfidante sarà l'Ascoli che ha superato il Catania con un 5-2 complessivo nei due incontri.
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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