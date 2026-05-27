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Italia Under 21, convocato Rao del Napoli: l'elenco completo

Italia Under 21, convocato Rao del Napoli: l'elenco completo
Oggi alle 14:50Notizie
di Fabio Tarantino

L’esterno offensivo Emanuele Rao, di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Bari, è stato convocato dall’Italia Under-21 in vista dell’amichevole in programma l’8 giugno contro l’Albania Under-21. Per il talento azzurro si tratta di un nuovo importante riconoscimento dopo le recenti prestazioni positive offerte in stagione.

Rao chiamato dagli Azzurrini

La convocazione conferma la crescita del giovane attaccante, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Rao, classe 2006, si è messo in evidenza con continuità nel campionato cadetto, attirando l’attenzione dello staff tecnico della nazionale giovanile. L’amichevole contro l’Albania rappresenterà un’occasione importante per mettersi ulteriormente in mostra e consolidare il proprio percorso con la maglia azzurra.