Italiano e i 16 precedenti contro il Napoli: ha già vinto 5 volte al Maradona

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Ill Napoli è la squadra contro cui Vincenzo Italiano ha giocato più volte da quando fa l’allenatore

Il destino, a volte, si diverte a lasciare indizi lungo il cammino. E quello di Vincenzo Italiano sembra intrecciarsi spesso con il Napoli. Non solo per le voci sempre più insistenti sul possibile futuro in azzurro, ma anche per i numeri di una carriera che raccontano un legame particolare con il club partenopeo.

Come evidenzia un passaggio della La Gazzetta dello Sport, “il Napoli è la squadra contro cui Vincenzo Italiano ha giocato più volte da quando fa l’allenatore: 16, alla pari con l’Atalanta”. Un dato significativo, che racconta quanto spesso il tecnico abbia incrociato gli azzurri nel suo percorso tra Spezia, Fiorentina e Bologna.

Il dato incredibile al Maradona

Il bilancio è sostanzialmente equilibrato: “sei vittorie, tre pareggi e sette sconfitte”, con una media punti di 1,31. Ma il dato che colpisce maggiormente riguarda le vittorie ottenute al Maradona: ben cinque successi in trasferta contro il Napoli, un dettaglio che certifica la personalità delle sue squadre anche nei contesti più difficili.