Boom in tv per Napoli-Juve: su Rai Uno più di 10 milioni di telespettatori

Su Rai Uno la finale di Coppa Italia Napoli-Juventus ha conquistato 10.202.000 spettatori pari al 39.6% di share. Serata da incorniciare per il primo canale della Rai, anche se quella di ieri non è stata la finale di Coppa più seguita di sempre in tv: il record appartiene a Roma-Inter del 2010, che totalizzò 11 milioni e 695mila spettatori.