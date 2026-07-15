Bouaddi show al Mondiale, irrompe il Man City: maxi-valutazione del Lille

vedi letture

Il Manchester City punta Ayyoub Bouaddi per rinforzare il centrocampo. Il talento classe 2007 del Lilla è seguito anche da Arsenal e Manchester United

Ayyoub Bouaddi è uno dei grandi obiettivi del Manchester City. Secondo quanto riportato da The Athletic, i Citizens considerano il centrocampista classe 2007 del Lille una priorità per rinforzare la mediana e vorrebbero provare a chiudere l’operazione già in questa sessione, così da metterlo subito a disposizione di Enzo Maresca. La strategia del club inglese si differenzia da quella di altre big interessate al giovane talento, che preferirebbero invece lasciarlo maturare ancora una stagione in Francia prima di inserirlo in un contesto di altissimo livello. Negli ultimi mesi anche Arsenal e Manchester United hanno avviato contatti con l’entourage del giocatore, mentre il Paris Saint-Germain, nonostante il rapporto positivo tra Luis Campos e il centrocampista, non sembra intenzionato a presentare un’offerta.

Bouaddi, il Lille fissa il prezzo: servono 100 milioni per convincere il club francese

Il Lille non considera Bouaddi un giocatore incedibile, ma sarebbe disposto a privarsene soltanto davanti a una proposta irrinunciabile. La società francese valuta il proprio talento intorno ai 100 milioni di euro, cifra ritenuta coerente dal presidente Olivier Létang con le recenti operazioni di mercato che hanno coinvolto Elliot Anderson e Sandro Tonali. Nonostante la valutazione elevata, il Manchester City continua a studiare le possibili formule per convincere il club transalpino. Dopo l’addio di Bernardo Silva e l’arrivo di Elliot Anderson, la società inglese vuole proseguire il rinnovamento del centrocampo, anche considerando le incognite legate al futuro di Rodri, Nico González e Tijjani Reijnders.