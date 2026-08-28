Napoli da 10 anni vince al debutto casalingo, ma Como imbattuto da tre incroci: il dato

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Tanti i temi che caratterizzeranno Napoli e Como, non soltanto per il confronto a distanza delle filosofie di Allegri e Fabregas. Il Napoli ha trovato il successo all'esordio casalingo in ciascuna delle precedenti 10 stagioni di Serie A - tuttavia i partenopei hanno perso due delle ultime quattro gare interne in campionato (2V), tanti ko quanti nelle precedenti 35, riferiscono i colleghi di Opta.

Como, inizi da migliorare ma col Napoli striscia d'imbattibilità

Dall'altro lato, il Como - considerando le prime due giornate - ha vinto solo una volta nel corso delle sue ultime 13 partecipazioni al massimo campionato: 2-0 il 24 agosto 2025, nella prima giornata contro la Lazio. La squadra di Fabregas però è imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli (1V, 2N), dopo che aveva perso tutte le quattro precedenti. In generale i lariani hanno vinto appena due dei 26 confronti nel massimo torneo contro i campani.