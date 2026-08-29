Napoli-Como, sorprese di formazione? Allegri pensa a Lang! le ultime su McTominay e KDB

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Si avvicina la gara conto il Como al Maradona. Max Allegri ha rivelato che non ha ancora deciso la formazione e che attenderà domattina ed in effetti ci sono alcuni ballottaggi e delle riflessioni in corso in alcuni ruoli dove alcuni giocatori si sono messi particolarmente in mostra questa settimana. Tra le note più interessanti della vigilia c'è sicuramente quella legata a Noa Lang, molto chiacchierato sul mercato, ma - riferisce Sky Sport - l'esterno olandese si è allenato molto bene e non si esclude anche una sorpresa con una maglia da titolare.

Gli altri dubbi verso Napoli-Como

Non solo Noa Lang. Attenzione anche a Mathias Olivera, che potrebbe a sua volta ritagliarsi uno spazio nel ballottaggio con Spinazzola che caratterizzerà la stagione. Capitolo a parte per Scott McTominay, alle prese con un fastidioso problema di vesciche che lo accompagna già da qualche giornata, complicazione emersa anche in occasione della gara di Genova. Nonostante il fastidio, lo scozzese vuole esserci. Buone notizie invece da Kevin De Bruyne, che si è allenato molto bene, confermando i progressi nella condizione fisica e candidandosi anche per un posto tra i protagonisti, che sia dall'inizio o di nuovo a gara in corso per incidere fortemente.