Box Office, Ag4in scende al terzo posto: già incassati oltre 700mila euro
Il film "AG4IN", dedicato al quarto scudetto del Napoli, rallenta leggermente nel primo sabato di programmazione. Nelle sale ha registrato 18.559 spettatori con un incasso di 208.182 euro, poco più dei 183.598 euro raccolti il venerdì. In totale, la pellicola ha raggiunto i 722mila euro, con l’obiettivo dichiarato di superare "Sarò con te", film sul terzo scudetto che nel 2023 arrivò a 1.438.363 euro.
Al botteghino del weekend domina "Una battaglia dopo l’altra" di Paul Thomas Anderson, con Leonardo Di Caprio, Sean Penn e Benicio del Toro: 52.851 spettatori e 414mila euro di incasso. Secondo posto per "La casa delle bambole" di Gabby, ispirato alla serie Netflix, con 40mila spettatori e 293mila euro.
Pubblicità
Notizie
Altro trionfo per il volley: la Nazionale maschile conquista il 5° Mondiale! Bis iridato per l’amico di Conte
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
3 Serie A 5ª giornata, probabili formazioni e ultime dai campi: Gasp con Pellegrini, turnover Bologna
Prossima partita
28 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Milan
|Napoli
In primo piano
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com