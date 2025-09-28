Box Office, Ag4in scende al terzo posto: già incassati oltre 700mila euro

Il film "AG4IN", dedicato al quarto scudetto del Napoli, rallenta leggermente nel primo sabato di programmazione. Nelle sale ha registrato 18.559 spettatori con un incasso di 208.182 euro, poco più dei 183.598 euro raccolti il venerdì. In totale, la pellicola ha raggiunto i 722mila euro, con l’obiettivo dichiarato di superare "Sarò con te", film sul terzo scudetto che nel 2023 arrivò a 1.438.363 euro.

Al botteghino del weekend domina "Una battaglia dopo l’altra" di Paul Thomas Anderson, con Leonardo Di Caprio, Sean Penn e Benicio del Toro: 52.851 spettatori e 414mila euro di incasso. Secondo posto per "La casa delle bambole" di Gabby, ispirato alla serie Netflix, con 40mila spettatori e 293mila euro.