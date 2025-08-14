Brand che valgono di più al mondo, che salto del Napoli: la classifica

Quali sono i brand calcistici che valgono di più al mondo secondo Brand Finance? Al primo posto c'è il Real Madrid con 1,9 miliardi e una crescita del +14%, a seguire Barcellona, City, Liverpool, Psg, Bayern, United, Arsenal, Chelsea e Tottenham. Dominio inglese nelle prime dieci posizioni dove non figurano club italiani. La prima squadra di Serie A è la Juve che nel 2025 ha un valore stimato - si legge su Calcio&Finanza - di 505 milioni di euro, in calo del 13% rispetto alla precedente misurazione. A seguire Inter con 480 milioni e Milan con 401 milioni.

E il Napoli? E' al 21esimo posto a livello mondiale con 240 milioni. Una crescita esponenziale del club azzurro negli ultimi anni, basti pensare al fatto che nel 2021 il club valeva 139 milioni. Oltre all'aspetto tecnico e al progresso della squadra, con due scudetti in tre stagioni, dal 2021 ad oggi la società ha fatto passi in avanti notevoli anche per quel che riguarda il brand. Non è un caso che l'estate azzurra, tra Dimaro e Castel di Sangro, sia stata caratterizzata da numeri record: oltre 300mila presenze tra la Val di Sole e l'Alto Sangro, allenamenti sempre col pienone così come le amichevoli, store presi d'assalto con le nuove maglie apprezzatissime e un fan village moderno, al passo coi tempi.