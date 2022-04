Bufera su Ronaldo, Save the Children lo scarica dopo lo schiaffo al ragazzino autistico

Non si placano le polemiche per il brutto gesto commesso sabato scorso da Cristiano Ronaldo.

Non si placano le polemiche per il brutto gesto commesso sabato scorso da Cristiano Ronaldo, che dopo la sconfitta del Manchester United sul campo dell'Everton si è innervosito e ha schiaffeggiato un ragazzino autistico. Il portoghese, infuriato per l'ennesima disfatta, ha fatto cadere il cellulare del giovane e lo ha colpito alla mano con violenza. A tre giorni dall'episodio, Save the Children ha deciso di revocare la carica di ambasciatore di beneficenza, che CR7 occupava da 10 anni.