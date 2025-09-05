Buona la prima per Gattuso: l'Italia si sblocca e dilaga nella ripresa! Assist per Politano

Buona la prima per Gennaro Gattuso sulla panchina dell’Italia, che a Bergamo davanti a oltre 22mila spettatori ha battuto 5-0 l’Estonia. Dopo un primo tempo difficile, chiuso sullo 0-0 e ricco di occasioni sprecate da Kean, Retegui, Politano e Dimarco, la Nazionale è riuscita a sbloccare la gara nella ripresa con un colpo di testa di Moise Kean al 57’. Da quel momento la squadra ha preso fiducia e ritmo, portando a segno altre quattro reti grazie a Raspadori, Retegui (doppietta) e Bastoni, chiudendo una partita dominata e confermando il primato nel gioco, pur dovendo ancora guardarsi dalla rincorsa di Israele nel girone I.

Gattuso ha optato per un approccio offensivo fin dall’inizio, schierando un 4-2-4 camuffato da 4-4-2, con Kean e Retegui centrali, Zaccagni e Politano sulle fasce e Di Lorenzo e Dimarco più alti in fase di costruzione. Nonostante la supremazia territoriale e numerose occasioni nel primo tempo, l’Italia non è riuscita a segnare, mentre l’Estonia, ordinata e disciplinata, ha cercato di resistere. Nella ripresa, l’ingresso di Raspadori e la continuità offensiva hanno fatto la differenza: il centravanti ha servito l’assist per il 2-0 e segnato il 3-0, mentre Retegui e Bastoni hanno completato la goleada, firmando una prestazione convincente in vista delle prossime sfide di qualificazione.