Buongiorno a Castel Volturno: ecco i tempi di recupero aggiornati
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Alessandro Buongiorno è tornato a Castel Volturno. Una buona notizia soprattutto simbolica per il Napoli, perché per rivedere il difensore in campo bisognerà aspettare ancora. Dopo aver concluso a Torino la prima fase della riabilitazione, Buongiorno ha iniziato al Training Center un nuovo percorso di recupero in palestra. L'obiettivo è tornare a disposizione nel 2027, con tempi stimati ancora in due, due mesi e mezzo.
Buongiorno, il recupero dopo l'intervento
Il difensore si era fermato a luglio per il problema al ginocchio destro, scegliendo poi insieme al club la strada dell'intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale. Ora il rientro a Castel Volturno e il confronto con Massimiliano Allegri. Ma per rivederlo sul terreno di gioco servirà altro tempo.
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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