Buongiorno a Castel Volturno: ecco i tempi di recupero aggiornati

Alessandro Buongiorno è tornato a Castel Volturno. Una buona notizia soprattutto simbolica per il Napoli, perché per rivedere il difensore in campo bisognerà aspettare ancora. Dopo aver concluso a Torino la prima fase della riabilitazione, Buongiorno ha iniziato al Training Center un nuovo percorso di recupero in palestra. L'obiettivo è tornare a disposizione nel 2027, con tempi stimati ancora in due, due mesi e mezzo.

Buongiorno, il recupero dopo l'intervento

Il difensore si era fermato a luglio per il problema al ginocchio destro, scegliendo poi insieme al club la strada dell'intervento chirurgico per la riparazione della radice del menisco mediale. Ora il rientro a Castel Volturno e il confronto con Massimiliano Allegri. Ma per rivederlo sul terreno di gioco servirà altro tempo.