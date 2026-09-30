Calcio in Tv, dove vedere le gare trasmesse oggi: la programmazione completa
Cinque partite della Champions League femminile caratterizzano la programmazione calcistica di oggi, mercoledì 30 settembre. La giornata europea prende il via alle 18.45 con Roma-Barcellona e Häcken-Juventus, due sfide che aprono il programma e precedono gli altri incontri previsti in serata.
Champions League femminile, le gare di oggi
Il calendario prosegue nel corso della serata fino alle 21, quando si completerà il programma della giornata. Riflettori dunque sulla competizione europea femminile, con cinque appuntamenti complessivi tra il tardo pomeriggio e la prima serata.
18.45 Roma vs Barcellona (Champions League femminile) - DISNEY+
18.45 Hacken vs Juventus (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Paris FC-Arsenal (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Lione-Chelsea (Champions League femminile) - DISNEY+
21.00 Benfica-Bayern Monaco (Champions League femminile) - DISNEY+
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