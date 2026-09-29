Infermeria Napoli, la sosta in soccorso di Allegri: il punto sugli infortunati

Il Napoli si prepara a recuperare diversi elementi durante la sosta per le nazionali. Meret, Spinazzola e Anguissa puntano al rientro con il Frosinone.

Alex Meret e Leonardo Spinazzola sono i primi nomi sulla lista dei recuperi in casa Napoli in vista della ripresa del campionato. La sosta per le nazionali sta infatti permettendo a Massimiliano Allegri di recuperare diversi giocatori ai box e, secondo quanto riferito da Sportmediaset, entrambi dovrebbero tornare a disposizione per la sfida contro il Frosinone. Il portiere è ormai vicino al completo recupero dopo il problema agli adduttori accusato contro l'Arsenal, mentre Spinazzola ha smaltito l'infortunio muscolare. Verso il rientro anche Frank Zambo Anguissa, il cui futuro resta però da definire: il rinnovo è ancora in stand-by per la distanza tra le parti sull'ingaggio e l'ipotesi di un addio a gennaio, seppur difficile, non è completamente esclusa. Il camerunese è infatti in scadenza e dal 1° gennaio potrà accordarsi con un altro club per la stagione successiva.

McTominay, Giovane e Marianucci: i tempi dei rientri

Procede con maggiore cautela il recupero di Scott McTominay, impegnato in un percorso riabilitativo personalizzato. Nei prossimi giorni lo scozzese dovrà ottenere la nuova idoneità medico-sportiva e, in caso di esito positivo, potrebbe aggregarsi al gruppo: più difficile ipotizzare un impiego con il Frosinone, mentre resta possibile un ritorno per la successiva sfida di Champions League contro il Villarreal. Alla ripresa dovrebbe esserci anche Giovane, mentre Marianucci potrebbe rientrare tra i convocati. Più lunghi, invece, i tempi per Alessandro Buongiorno: il difensore è atteso nuovamente in campo soltanto nel 2027.