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Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri

Castel Volturno, il report del club: ecco su cosa ha lavorato Allegri
Oggi alle 14:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

Altro giorno di allenamento in casa Napoli durante questo lungo periodo di sosta. Oggi la formazione di Massimiliano Allegri ha sostenuto una seduta mattutina. Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club azzurro tramite il proprio sito:

"Gli azzurri proseguono gli allenamenti al SSC Napoli Training Center durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e esercitazione tecnica. Chiusura di sessione con un lavoro metabolico".