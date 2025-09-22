Ufficiale Buongiorno esce per infortunio: ecco la prima diagnosi

vedi letture

Alessandro Buongiorno all'81esimo minuto di Napoli-Pisa si è accasciato a terra lamentando un problema fisico: il difensore azzurro non è stato in grado di proseguire il match, è stato costretto alla sostituzione con Juan Jesus entrato al suo posto. Stando ad una prima diagnosi, Buongiorno ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Le sue condizioni verrano valutate meglio nei prossimi giorni.