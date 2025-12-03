Prima pagina

Arriva la Coppa Italia, Gazzetta dello Sport: "Conte rivoluzione il Napoli"

Arriva la Coppa Italia, Gazzetta dello Sport: "Conte rivoluzione il Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

“Juve al bacio” è il titolo scelto oggi da La Gazzetta dello Sport per celebrare la vittoria dei bianconeri contro l’Udinese negli ottavi di Coppa Italia. La squadra di Spalletti si impone 2-0 all’Allianz Stadium, grazie a un’autorete e al rigore trasformato da Locatelli, subentrato nella ripresa al posto dell’infortunato Gatti.

La Juventus conoscerà oggi la propria avversaria nei quarti, che arriverà dalla sfida tra Atalanta e Genoa. In programma anche altri due ottavi: Napoli-Cagliari e Inter-Venezia. Al centro pagina spicca un altro richiamo: Conte rivoluziona il Napoli, l’Atalanta cerca conferme”.