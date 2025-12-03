Prima pagina
Arriva il Cagliari, Corriere dello Sport: "Napoli vuole tutto: Conte fa turnover"
Napoli vuole tutto: Conte fa turnover. Così si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport sulla sfida di Coppa Italia, partenza alle ore 18 al Maradona, tra gli azzurri ed il Cagliari col tecnico che prepara un ampio turnover.
La Juve vola ai quarti: Spalletti avanti, Vlahovic finisce sotto i ferri La gara si sblocca con un autogol di Palma, poi nella ripresa Locatelli raddoppia trasformando un rigore. Una vittoria gestita senza particolari affanni dalla squadra di Spalletti, che ora attende il Napoli per un vero e proprio esame da scudetto in programma domenica.
Copertina ADL: "Napoli più forte dell'anno scorso! I nuovi stanno dimostrando, ma siamo in 20..." di Davide Baratto
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
