Arriva il Cagliari, Corriere dello Sport: "Napoli vuole tutto: Conte fa turnover"

di Arturo Minervini

Napoli vuole tutto: Conte fa turnover. Così si legge sulla prima pagina del Corriere dello Sport sulla sfida di Coppa Italia, partenza alle ore 18 al Maradona, tra gli azzurri ed il Cagliari col tecnico che prepara un ampio turnover. 

