Coppa Italia, oggi proseguono gli ottavi: programmazione e telecronisti

La Coppa Italia entra nel vivo con gli ottavi di finale, iniziati con la vittoria della Juventus sull'Udinese. È il momento infatti in cui entrano nel tabellone le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, alzando notevolmente il livello della competizione. Tra le sedici squadre rimaste in corsa, c’è una sola rappresentante di Serie B, il Venezia (che sarà ospite dell’Inter), mentre per il resto sarà una sfida tra massimi club. Tutte le sfide verranno trasmesse su Mediaset. La formula dell'eliminazione diretta secca ha una particolarità in più per evitare maratone invernali. In caso di parità, non ci saranno i tempi supplementari: si andrà direttamente ai calci di rigore dopo i 90 minuti regolamentari.

Coppa Italia, la programmazione degli ottavi

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1

telecronaca: Federico Mastria e Roberto Cravero

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Simone Tiribocchi

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

telecronaca: Riccardo Trevisani e Simone Tiribocchi

Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

telecronaca: Massimo Callegari e Massimo Paganin

Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia

Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1