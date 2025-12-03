Prima pagina Il Romanista insiste sul contatto Rrahmani-Konè: "Vale tutto"

Il gol di Neres deciso nell’ultimo Roma–Napoli, costato lo 0-1 ai giallorossi, domina la prima pagina de Il Romanista. Il quotidiano torna sul mancato fischio del fallo di Rrahmani su Koné che ha dato il via all’azione: “Vale tutto”, tuona in apertura il giornale romano, che denuncia la presunta gestione caotica tra Var e direzione arbitrale.

Rocchi difende l’operato del pool arbitrale impegnato all’Olimpico, ma gli audio resi pubblici mostrano – secondo il giornale – decisioni affrettate e poco coerenti. Il risultato è un ambiente calcistico spaccato e un clima di sfiducia generale. “Siamo in balia di discrezionalità opinabili”, conclude il quotidiano.