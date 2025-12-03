Prima pagina La Juve avanza, Tuttosport; "Col vento in Coppa"

vedi letture

“Col vento in Coppa” è il titolo scelto da Tuttosport per l’apertura odierna. La Juventus centra la terza vittoria consecutiva superando l’Udinese con autorete e rigore. Protagonista il 17enne Palma, che prima anticipa Sava causando l’autogol e poi, dopo un gol annullato a David, comme il fallo da penalty trasformato da Locatelli per il 2-0 definitivo. Ai quarti i bianconeri affronteranno la vincente tra Atalanta e Genoa.